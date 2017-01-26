Українця судитимуть за спробу вивезти з України книгу-стародрук “Апостол”

Генеральною прокуратурою України направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, яке розслідувалось Головним слідчим управлінням СБУ, стосовно громадянина України, якого було затримано у листопаді 2016 року у пункті пропуску “Плетенівка” Харківської митниці ДФС України при спробі незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю книги-стародруку “Апостол” (1638 року видання), яка належить до культурних цінностей, що мають історичне, наукове та художнє значення.

Зазначену книгу передано на відповідальне зберігання до Національної історичної бібліотеки України. Державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура України.

Нагадаємо, 16 листопада голова СБУ доповів Президенту про спробу вивезення до РФ стародруку “Апостол”.