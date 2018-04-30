Украинца номинировали на звание лучшего баскетболиста чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Испанская баскетбольная лига ACB начала голосования среди болельщиков по определению символической сборной и MVP чемпионата страны, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Среди претендентов оказался центровой сборной Украины Артем Пустовой. В составе “Обрадойро” наш баскетболист является лучшим в чемпионате Испании по блок-шотами — 63 в 30 матчах (2,0 за поединок). Кроме того, наш земляк является вторым по результативности в команде — 10,8 очков, и первым по подборам — по 5,9.
Отмечено, что итоги голосования будут подведены 19 мая. Финальный результат определят голоса болельщиков, тренеров, игроков и журналистов.
Отметим, что клуб Пустового с 12 выигрышами в 30-ти турах занимает 13 место чемпионата Испании.
Напомним, что ранее центрового было награждено призом за самый прогресс среди игроков испанской АСВ.