Украинца номинировали на звание лучшего баскетболиста чемпионата Испании

Среди претендентов оказался центровой сборной Украины Артем Пустовой. В составе “Обрадойро” наш баскетболист является лучшим в чемпионате Испании по блок-шотами — 63 в 30 матчах (2,0 за поединок). Кроме того, наш земляк является вторым по результативности в команде — 10,8 очков, и первым по подборам — по 5,9.

Отмечено, что итоги голосования будут подведены 19 мая. Финальный результат определят голоса болельщиков, тренеров, игроков и журналистов.

Отметим, что клуб Пустового с 12 выигрышами в 30-ти турах занимает 13 место чемпионата Испании.

Напомним, что ранее центрового было награждено призом за самый прогресс среди игроков испанской АСВ.