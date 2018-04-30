Українця номінували на звання кращого баскетболіста чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Іспанська баскетбольна ліга ACB розпочала голосування серед уболівальників з визначення символічної збірної та MVP чемпіонату країни, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Серед претендентів виявився центровий збірної України Артем Пустовий. У складі “Обрадойро” наш баскетболіст є найкращим у чемпіонаті Іспанії за блок-шотами — 63 в 30 матчах (2,0 за поєдинок). Окрім того, наш земляк є другим за результативністю в команді — 10,8 очок, та першим за підбираннями — по 5,9.
Зазначено, що підсумки голосування підіб’ють 19 травня. Фінальний результат визначать голоси вболівальників, тренерів, гравців та журналістів.
Відзначимо, що клуб Пустового з 12 виграшами в 30-ти турах посідає 13 місце чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, що раніше центрового було нагороджено призом за найбільший прогрес серед гравців іспанської АСВ.