Украинец назван лучшим тренером месяца чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Ассоциацией “Белорусской федерации футбола” объявила имя лучшего тренера чемпионата по итогам июля месяца, сообщает УНН.
По итогам опроса лучшим тренером июля “Беларусбанк — высшей лиги 2020” стал наставник футбольного клуба “Шахтер” (Солигорск) украинец Юрий Вернидуб.
Вернидуб набрал 35 из 48 возможных баллов и стал лучшим тренером июля, обогнав в борьбе трех конкурентов.
Стоит отметить, что в крайнем поединке клуб Вернидуба победил команду Милевского и Хачериди (1:0) и лидирует в турнирной таблице.