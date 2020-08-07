Українця названо кращим тренером місяця чемпіонату Білорусі

За підсумками опитування найкращим тренером липня “Беларусбанк — вищої ліги 2020” став наставник футбольного клубу “Шахтар” (Солігорськ) українець Юрій Вернидуб.

Вернидуб набрав 35 з 48 можливих балів і став найкращим тренером липня, обігнавши у боротьбі трьох конкурентів.

Варто відзначити, що у крайньому поєдинку клуб Вернидуба переміг команду Мілевського і Хачеріді (1:0) та лідирує у турнірній таблиці.