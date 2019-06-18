Украинца наградили за героическое поведение во время ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Гражданин Украины, который накануне спас из огня пострадавших в масштабном ДТП в Польше, получил благодарность от местных властей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
“Водитель из Украины, господин Андрей, во время масштабного ДТП вблизи Щецина спасал людей с охваченных огнем автомобилей, получил из рук маршала воеводства Ольгерда Геблевича благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых над польским морем”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что маршал воеводства пообещал посодействовать ему в получении польского гражданства.
В издании уточнили, что речь идет о ДТП которое произошло в воскресенье, 9 июня, на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в Северо-Западной Польши. Тогда мужчина, который ехал на грузовике, не затормозил и въехал в другие автомобили. Сила удара была такой, что часть транспортных средств загорелась.
Украинец Андрей, увидев аварию, немедленно отреагировал.
“Взрыв произошел сразу, был большой огонь. Я сделал то, что должен был сделать, иначе я бы никогда не простил себе. Я жалею, что огонь был слишком большим и ничего больше я сделать не смог”, - приводит издание слова украинца.
Тогда в катастрофе погибли 6 человек, 11 получили травмы.
Добавляется, что украинец, вместе с семьей, живет в Любуского воеводства.
Напомним, 19-летний украинец, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше и находился в тяжелом состоянии, умер вчера, 17 июня.