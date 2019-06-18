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Українця нагородили за героїчну поведінку під час ДТП у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Громадянин України, що напередодні врятував з вогню потерпілих у масштабній ДТП в Польщі, отримав подяку від місцевої влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.

Українця нагородили за героїчну поведінку під час ДТП у Польщі

“Водій з України, пан Андрій, який під час масштабної ДТП поблизу Щецина рятував людей із охоплених вогнем автомобілів, отримав із рук маршала воєводства Ольґерда Ґеблєвича подяку за героїчну поведінку та профінансований відпочинок над польським морем”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що маршал воєводства пообіцяв посприяти йому в отриманні польського громадянства.

У виданні уточнили, що мова йде про ДТП яке трапилось у неділю, 9 червня, на автомагістралі A6 неподалік Щецина у Північно-Західній Польщі. Тоді чоловік, який їхав на вантажівці, не загальмував і в’їхав в інші авто. Сила удару була такою, що частина транспортних засобів загорілася.

Українець Андрій, коли побачив аварію, негайно відреагував.

“Вибух стався зразу, був великий вогонь. Я зробив те, що мусив зробити, бо інакше я б ніколи не пробачив собі. Я шкодую, що вогонь був надто великим і нічого більше я зробити не зміг”, — наводить видання слова українця.

Тоді у катастрофі загинуло 6 осіб, 11 отримали травми.

Додається, що українець, разом із сім’єю, мешкає в Любуському воєводстві.

Нагадаємо, 19-річний українець, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі та перебував у тяжкому стані, помер вчора, 17 червня.

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