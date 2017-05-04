Украинцев призвали воздержаться от поездок в Ливию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Из-за сложной ситуации с безопасностью в Ливии украинцев призвали воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится, — немедленно покинуть ее территорию. Об этом сообщает пресс-служба консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Из-за сложной ситуации с безопасностью в Ливии, активной деятельностью на ее территории террористических группировок, ростом количества случаев совершения насильственных действий (вооруженных нападений, захват в заложники) в отношении иностранных граждан, трудоустроенных в Ливии, в том числе в местных медицинских учреждениях, систематическими задержаниями в территориальных водах этой страны морских судов, в состав экипажей которых входят и украинские моряки, МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает находиться в упомянутой стране, безотлагательно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает жизни граждан, поскольку ливийские власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.
В МИД напомнили, что возможности реагирования и защиты граждан Украины в этой стране ограничены в связи с неспособностью органов государственной власти Ливии выполнять свои функции и перемещением посольства Украины в Ливии в Тунис из-за угрозы безопасности его персонала.
Родственников и знакомых украинцев, которые сейчас находятся в Ливии, призвали сообщить МИД контактные данные и местонахождение своих близких.
Напомним, 29 апреля СМИ сообщили, что украинский танкер захватили у берегов Ливии.