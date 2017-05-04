Українців закликали утриматися від поїздок до Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У зв'язку зі складною безпековою ситуацією в Лівії українців закликали утриматися від поїздок в цю країну, а тим, хто там перебуває, - невідкладно залишити її територію. Про це повідомляє прес-служба консульської служби МЗС України, передає УНН.
“У зв’язку зі складною безпековою ситуацією в Лівії, активною діяльністю на її території терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення насильницьких дій (збройних нападів, захоплення у заручники) щодо іноземних громадян, працевлаштованих у Лівії, у тому числі в місцевих медичних закладах, систематичними затриманнями в територіальних водах цієї країни морських суден, до складу екіпажів яких входять й українські моряки, МЗС України вкотре закликає громадян України утриматися від поїздок до Лівії, а тим, хто продовжує перебувати у згаданій державі, невідкладно залишити її територію”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що недотримання цих рекомендацій загрожує життю громадян, оскільки лівійські органи влади не спроможні гарантувати безпеку та правопорядок на всій території країни.
У МЗС нагадали, що можливості реагування та захисту громадян України у цій країні обмежені у зв’язку з нездатністю органів державної влади Лівії виконувати свої функції та переміщенням посольства України в Лівії до Тунісу через загрозу безпеці його персоналу.
Родичів і знайомих українців, які наразі перебувають в Лівії, закликали повідомити МЗС контактні дані та місцезнаходження своїх близьких.
Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ повідомили, що український танкер захопили біля берегів Лівії.