Украинцев призвали не посещать охваченые пожарами районы Португалии

"В связи со стихийным масштабным пожаром в горной местности вблизи поселка Моншик и на придорожных участках между данным поселком и городом Портимао (туристический регион Португалии - Алгарве), который продолжает нести угрозу местному населению и отдыхающим в данном регионе туристам, а также - существованием повышенной вероятности возникновения пожаров в центральной и северной частях страны Посольство Украины в Португальской Республике рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения лесной местности в указанном регионе до стабилизации ситуации", - сказано в сообщении.



Кроме этого, за сообщение Национальной службы гражданской защиты ПР, вследствие усиления ветра 07.08.2018 г., существует угроза распространения стихии в туристический района вблизи Портимао (округ Фару).



Напомним, в Португалии пятый день подряд бушуют масштабные пожары.