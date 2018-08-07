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Українців закликали не відвідувати охоплені пожежами райони Португалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Українців закликали утриматися від відвідин лісових регіонів у туристичній частині Португалії – Алгарве. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

"У зв’язку зі стихійною масштабною пожежею в гірській місцевості поблизу селища Моншік та на придорожніх ділянках між даним селищем та містом Портімау (туристичний регіон Португалії – Алгарве), яка продовжує нести загрозу місцевому населенню та відпочиваючим в даному регіоні туристам, а також – існуванням підвищеної ймовірності виникнення пожеж у центральній та північній частинах країни Посольство України в Португальській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні до стабілізації ситуації", - сказано у повідомлені.

Крім цього, за повідомлення Національної служби цивільного захисту ПР, внаслідок посилення вітру 07.08.2018 р., існує загроза поширення стихії до туристичного району поблизу Портімау (округ Фару).

Як повідомляв УНН, у Португалії п'ятий день поспіль вирують масштабні пожежі.

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