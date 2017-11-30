Украинцев призвали не инвестировать в криптовалюту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Инвестировать в криптовалюту сейчас очень рискованно из-за незащищенности прав инвестора и отсутствие правового регулирования. Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает корреспондент УНН.
По его словам, на сегодня только формируется видение регулирования и надзора за оборотом краптовалют.
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"Мы вместе с нашими коллегами из НБУ и других ведомств работаем с иностранными и европейскими регуляторами относительно определенных подходов ... Относительно текущих рисков инвестирования в эту валюту, то мы видим что они очень существенные, учитывая, что в украинском законодательстве нет четкого определения.
Мы видим, что не существует ни инфраструктуры, ни гарантий инвесторов. Поэтому признание этих активов (крмптовалюты, - ред.), как средства накопления является весьма сомнительным", - сказал он.
Хромаев добавил, что Нацкомиссия пока предостерегает украинцев от вложения инвестиций в криптовалюту.
Напомним, С.Рыбалка зарегистрировал в парламенте законопроект по стимулированию развития криптовалюты. Эксперты Bitcoin Foundation называли его бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.