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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2879 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10789 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11780 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86990 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78935 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91306 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121209 просмотра

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Украинцев призвали не инвестировать в криптовалюту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Инвестировать в криптовалюту сейчас очень рискованно из-за незащищенности прав инвестора и отсутствие правового регулирования. Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает корреспондент УНН.

По его словам, на сегодня только формируется видение регулирования и надзора за оборотом краптовалют.

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"Мы вместе с нашими коллегами из НБУ и других ведомств работаем с иностранными и европейскими регуляторами относительно определенных подходов ... Относительно текущих рисков инвестирования в эту валюту, то мы видим что они очень существенные, учитывая, что в украинском законодательстве нет четкого определения.

Мы видим, что не существует ни инфраструктуры, ни гарантий инвесторов. Поэтому признание этих активов (крмптовалюты, - ред.), как средства накопления является весьма сомнительным", - сказал он.

Хромаев добавил, что Нацкомиссия пока предостерегает украинцев от вложения инвестиций в криптовалюту.

Напомним, С.Рыбалка зарегистрировал в парламенте законопроект по стимулированию развития криптовалюты. Эксперты Bitcoin Foundation называли его бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.

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