Українців закликали не інвестувати у криптовалюту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Інвестувати у криптовалюту зараз дуже ризиковано через незахищеність прав інвестора і відсутність правового регулювання цього ринку. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, передає кореспондент УНН.
За його словами, на сьогодні лише формується бачення щодо регулювання та нагляду за обігом краптовалют.
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"Ми разом з нашими колегами із НБУ та інших відомств працюємо з іноземними та європейськими регуляторами щодо певних підходів...Щодо поточних ризиків в інвестування цієї валюти, то ми бачимо що вони дуже суттєві, враховуючи, що в українському законодавстві немає чіткого визначення.
Ми бачимо, що не існує ні інфраструктури, ні гарантій щодо інвесторів. А тому визнання цих активів (крмптовалюти, - ред.), як засобу накопичення є досить сумнівним", - сказав він.
Хромаєв додав, що Нацкомісія поки застерігає українців від вкладання інвестицій в криптовалюту.
Нагадаємо, С.Рибалка зареєстрував у Парламенті законопроект щодо стимулювання розвитку криптовалюти. Експерти Bitcoin Foundation називали його беззмістовним та популіським. В НБУ документ назвали передчасним.