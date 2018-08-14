Украинцев шокировали цены на вино в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Вина в аннексированном Крыму стоят существенно дороже, чем на территории материковой Украины. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Twitter RoksolanaToday&Крым, передает УНН.
Согласно фотоснимкам, стоимость вина в Крыму варьируется от 250 до 2,6 тыс. рублей за бутылку. Это примерно 110-1100 грн.
К сведению, в супермаркетах материковой Украины такие напитки обойдутся в разы дешевле — от 80 грн за отечественное вино и от 100 грн за импортное.
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“Что-то шмурдяк дорогой какой-то”, — пишут пользователи соцсети.
“В Испании от 3 баксов натуральное (не из виноматериалов)”, — говорится в комментариях.
Один плюс, винишком не сопьёшься“, — добавляют комментаторы.
Как сообщал УНН, украинское вино по качеству не уступает иностранным аналогам. При этом, в цене — оно гораздо доступней.
Также отметим, что украинские вина пользуются популярностью заграницей, и наша страна стремительно наращивает показатели экспорта своей продукции.
Добавим, что вина украинского бренда “Коктебель” получили в этом году гран-при на международном дегустационном конкурсе.