Українців шокували ціни на вино в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вина в анексованому Криму коштують значно дорожче, ніж на території материкової України. Про це свідчать фотографії, опубліковані в Twitter RoksolanaToday&Крим, передає УНН.
Згідно з фотознімками, вартість вина в Криму варіюється від 250 до 2,6 тис. рублів за пляшку. Це приблизно 110-1100 грн.
До відома, в супермаркетах материкової України такі напої обійдуться в рази дешевше - від 80 грн за вітчизняне вино і від 100 грн за імпортне.
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"Щось шмурдяк дорогий якийсь", - пишуть користувачі соцмережі.
"В Іспанії від 3 баксів натуральне (не з виноматеріалів)", - йдеться в коментарі.
Один плюс, вінішком не зіп'єшся", - додають коментатори.
Як повідомляв УНН, українське вино за якістю не поступається іноземним аналогам. При цьому в ціні воно набагато доступніше.
Також відзначимо, що українські вина користуються популярністю за кордоном, і наша країна стрімко нарощує показники експорту своєї продукції.
Додамо, що вина українського бренду "Коктебель" отримали в цьому році гран-прі на міжнародному дегустаційному конкурсі.