Украинцев предупредили о задержке доставки почты из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за сложных погодных условий на территории Украины возможны задержки в доставке почтовых отправлений, передает УНН со ссылкой на сообщение “Укрпочты”.
“В связи со сложными погодными условиями на территории Украины возможны задержки доставки почты в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и г. Киев”, — говорится в сообщении компании.
Напомним, из-за непогоды в Украине со среды на четверг остались без электроснабжения 174 населенных пункта в 10 областях.