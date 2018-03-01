Украинцев предупредили о задержке доставки почты из-за непогоды

“В связи со сложными погодными условиями на территории Украины возможны задержки доставки почты в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и г. Киев”, — говорится в сообщении компании.

Напомним, из-за непогоды в Украине со среды на четверг остались без электроснабжения 174 населенных пункта в 10 областях.