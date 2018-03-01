Українців попередили про затримку доставки пошти через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через складні погодні умови на території України можливі затримки у доставці поштових відправлень, передає УНН з посиланням на повідомлення "Укрпошти".
"У зв’язку зі складними погодними умовами на території України можливі затримки доставки пошти в таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Черкаська та м. Київ", - сказано у повідомленні компанії.
Нагадаємо, через негоду в Україні з середи на четвер залишилися без електропостачання 174 населених пункти в 10 областях.