Украинцев предупредили о сильном ветре и заморозках

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 17 апреля, на юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра, в то же время в ряде областей ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.