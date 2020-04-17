Украинцев предупредили о сильном ветре и заморозках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 17 апреля, на юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра, в то же время в ряде областей ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 апреля в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - сообщили синоптики.
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В то же время в ГСЧС в ночь на 17 апреля объявили предупреждение о порывах ветра 25-28 м/с, высоте волн 15-20 дм (II уровень опасности, оранжевый) ночью и утром 17 апреля на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск.
Также прогнозируется ночью 17 апреля в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 18 и 19 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый), ночью 18 апреля в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 19 апреля в Черниговской и Сумской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).
Напомним, 17 апреля в Украине до 22 градусов тепла.