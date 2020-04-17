Украинцев предупредили о сильном ветре и заморозках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49420 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 72137 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71825 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100349 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80151 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101903 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105608 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130726 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130258 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Украинцев предупредили о сильном ветре и заморозках

Украинцев предупредили о сильном ветре и заморозках

Киев  •  УНН

 • 15394 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 17 апреля, на юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра, в то же время в ряде областей ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"17 апреля в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - сообщили синоптики.

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В то же время в ГСЧС в ночь на 17 апреля объявили предупреждение о порывах ветра 25-28 м/с, высоте волн 15-20 дм (II уровень опасности, оранжевый) ночью и утром 17 апреля на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск.

Также прогнозируется ночью 17 апреля в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 18 и 19 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый), ночью 18 апреля в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 19 апреля в Черниговской и Сумской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, 17 апреля в Украине до 22 градусов тепла.

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