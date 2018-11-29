Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

"По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября в южной части и восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, 29 ноября, на большей части территории страны преимущественно без осадков, на дорогах Украины ожидается гололедица.



Как сообщал УНН, на Украину надвигаются морозы. Медики рассказали, как защититься от переохлаждения. Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.