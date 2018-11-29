Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104027 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109611 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146208 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141792 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135103 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127664 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169155 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141618 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

Киев  •  УНН

 • 20226 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На юге и востоке Украины 29-30 ноября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября в южной части и восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 29 ноября, на большей части территории страны преимущественно без осадков, на дорогах Украины ожидается гололедица.

Как сообщал УНН, на Украину надвигаются морозы. Медики рассказали, как защититься от переохлаждения. Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.

Украинские Национальные Новости

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