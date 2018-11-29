Українців попередили про сильні пориви вітру

"За даними УкрГідрометцентру, 29-30 листопада у південній частині та східних областях пориви вітру 17-22 м/с", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, 29 листопада, на більшій частині території країни переважно без опадів, на дорогах України очікується ожеледиця.



Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози. Медики розповіли як захиститись від переохолодження. Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.