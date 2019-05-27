Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 27 по 30 мая будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 27 по 30 мая будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - сообщили синоптики.
Стоит отметить, что субкомфортные погодные условия будут фиксироваться преимущественно в утренние и вечерние часы.
Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также в Киевской области и Черниговской области кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории без осадков.