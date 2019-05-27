Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 27 по 30 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.



Варто відзначити, що субкомфортні погодні умови будуть фіксуватися переважно у ранкові та вечірні години.

Як повідомляв УНН, найближчі три доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень 30 травня також і на Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів.