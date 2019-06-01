Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 1 по 5 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, может наблюдаться снижение иммунитета", - сообщили синоптики.

Стоит отметить, что субкомфортные погодные условия будут фиксироваться преимущественно в утренние и вечерние часы.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.