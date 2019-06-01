Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22467 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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7 марта, 06:35 • 109937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144347 просмотра

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 1 по 5 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 1 по 5 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, может наблюдаться снижение иммунитета", - сообщили синоптики.

Стоит отметить, что субкомфортные погодные условия будут фиксироваться преимущественно в утренние и вечерние часы.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю

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