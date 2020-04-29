Украинцев предупредили о грозах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила предупреждение о грозах и порывах ветра на западе Украины 30 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.
"По данным Укргидрометцентра, 30 апреля в западных областях грозы, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, ночью на Закарпатье значительный дождь", - отметили в ГСЧС"
Напомним, по данным синоптиков, начало мая принесет в Украину теплую погоду - местами до 27 градусов с отметкой "плюс", однако, начнется последний месяц весны с дождями.