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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61213 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99110 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104694 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украинцев предупредили о грозах

Украинцев предупредили о грозах

Киев  •  УНН

 • 17965 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила предупреждение о грозах и порывах ветра на западе Украины 30 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.

"По данным Укргидрометцентра, 30 апреля в западных областях грозы, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, ночью на Закарпатье значительный дождь", - отметили в ГСЧС"

Напомним, по данным синоптиков, начало мая принесет в Украину теплую погоду - местами до 27 градусов с отметкой "плюс", однако, начнется последний месяц весны с дождями.

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