Українців попередили про грози
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру на заході України 30 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення відомства у Telegram-каналі.
"За даними Укргідрометцентру, 30 квітня у західних областях грози, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, вночі на Закарпатті значний дощ", - наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, за даними синоптиків, початок травня принесе в Україну теплу погоду - місцями до 27 градусів із позначкою "плюс", одначе, почнеться останній місяць весни з дощами.