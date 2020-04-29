Українців попередили про грози

"За даними Укргідрометцентру, 30 квітня у західних областях грози, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, вночі на Закарпатті значний дощ", - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, за даними синоптиків, початок травня принесе в Україну теплу погоду - місцями до 27 градусів із позначкою "плюс", одначе, почнеться останній місяць весни з дощами.