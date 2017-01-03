Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Таиланде - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Консул Украины в Таиланде сообщает, что украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП 2 января 2017 года", - говорится в сообщении департамента по Twitter.
Напомним, 2 января не менее 25 человек, в том числе двое детей, погибли после того, как фургон врезался в пикап и загорелся в Таиланде.