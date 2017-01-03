Українців немає серед постраждалих у ДТП у Таїланді - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Таїланді. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
"Консул України в Таїланді повідомляє, що українців немає серед загиблих і постраждалих унаслідок ДТП 2 січня 2017 року", - йдеться у повідомленні департаменту у Twitter.
Нагадаємо, 2 січня щонайменше 25 осіб, в тому числі двоє дітей, загинули після того, як фургон врізався в пікап і загорівся в Таїланді.