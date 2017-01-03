Українців немає серед постраждалих у ДТП у Таїланді - МЗС

"Консул України в Таїланді повідомляє, що українців немає серед загиблих і постраждалих унаслідок ДТП 2 січня 2017 року", - йдеться у повідомленні департаменту у Twitter.

Нагадаємо, 2 січня щонайменше 25 осіб, в тому числі двоє дітей, загинули після того, як фургон врізався в пікап і загорівся в Таїланді.