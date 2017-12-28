Украинцев нет среди пострадавших при взрыве в магазине Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга в среду вечером. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших", - сказал В.Кирилич.
Напомним, 27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство.
Утром 28 декабря вице-губернатор Петербурга сообщила, что в результате взрыва пострадало 13 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.