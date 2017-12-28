Украинцев нет среди пострадавших при взрыве в магазине Петербурга

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших", - сказал В.Кирилич.

Напомним, 27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Утром 28 декабря вице-губернатор Петербурга сообщила, что в результате взрыва пострадало 13 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.