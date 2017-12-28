Українців немає серед постраждалих під час вибуху в магазині Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибуху у магазині Санкт-Петербурга у середу ввечері. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих”, — сказав В.Кирилич.
Нагадаємо, 27 грудня у Санкт-Петербурзі в магазині “Перехрестя” вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.
Вранці 28 грудня віце-губернатор Петербурга повідомила, що в результаті вибуху постраждало 13 осіб. Президент РФ Володимир Путін назвав подію терактом.