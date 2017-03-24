Украинцев на выходных ожидает облачная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта УНН. В эти выходные в Киеве и Украине ожидается облачная погода. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"В столице и на территории Украины на выходных ожидаем облачную погоду с незначительными осадками в субботу и дождем в воскресенье", - сообщила Л.Савченко.
По ее словам, дневная температура составит от 3 до 9 градусов выше нуля.
Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков, 24 марта в Киеве облачно с прояснениями, утром местами туман, небольшой дождь.