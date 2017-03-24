Украинцев на выходных ожидает облачная погода

"В столице и на территории Украины на выходных ожидаем облачную погоду с незначительными осадками в субботу и дождем в воскресенье", - сообщила Л.Савченко.

По ее словам, дневная температура составит от 3 до 9 градусов выше нуля.

Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков, 24 марта в Киеве облачно с прояснениями, утром местами туман, небольшой дождь.