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Українців на вихідних очікує хмарна погода

Українців на вихідних очікує хмарна погода

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня УНН. Цими вихідними в Києві та Україні очікується хмарна погода. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

“В столиці та на території України вихідними очікуємо хмарну погоду з незначними опадами у суботу та дощем у неділю”, — повідомила Л.Савченко.

За її словами, денна температура становитиме від 3 до 9 градусів вище нуля.

Як повідомляв УНН, за прогнозом синоптиків, 24 березня в Києві хмарно з проясненнями, вранці місцями туман, невеликий дощ.

Українські Національні Новини

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