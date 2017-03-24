Українців на вихідних очікує хмарна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. Цими вихідними в Києві та Україні очікується хмарна погода. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
“В столиці та на території України вихідними очікуємо хмарну погоду з незначними опадами у суботу та дощем у неділю”, — повідомила Л.Савченко.
За її словами, денна температура становитиме від 3 до 9 градусів вище нуля.
Як повідомляв УНН, за прогнозом синоптиків, 24 березня в Києві хмарно з проясненнями, вранці місцями туман, невеликий дощ.