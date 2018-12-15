Украинцы съели почти 65 тыс. тонн картофеля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В I полугодии 2018 года отечественными предприятиями розничной торговли было продано 64,9 тыс. тонн картофеля, что на 6,4 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Также сообщается, что за полгода украинцы приобрели в розницу 53 тыс. тонн макарон, 97 тыс. тонн круп, 80 тыс. тонн сахара и 55 тыс. тонн муки.
Кроме того, в I полугодии отечественными предприятиями розничной торговли было продано 1100000 яиц и 12 тыс. тонн масла сливочного.
Как сообщал УНН, гречка в Украине дешевеет четвертый месяц подряд.
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