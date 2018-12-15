Украинцы съели почти 65 тыс. тонн картофеля

Также сообщается, что за полгода украинцы приобрели в розницу 53 тыс. тонн макарон, 97 тыс. тонн круп, 80 тыс. тонн сахара и 55 тыс. тонн муки.



Кроме того, в I полугодии отечественными предприятиями розничной торговли было продано 1100000 яиц и 12 тыс. тонн масла сливочного.



Как сообщал УНН, гречка в Украине дешевеет четвертый месяц подряд.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За чертой бедности живут 14 млн украинцев