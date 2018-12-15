Українці з’їли майже 65 тис. тонн картоплі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У І півріччі 2018 року вітчизняними підприємствами роздрібної торгівлі було продано 64,9 тис. тонн картоплі, що на 6,4 тис. тонн більше, аніж за відповідний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Також повідомляється, що за півроку українці придбали у роздріб 53 тис. тонн макаронів, 97 тис. тонн круп, 80 тис. тонн цукру та 55 тис. тонн борошна.
Крім того, у І півріччі вітчизняними підприємствами роздрібної торгівлі було продано 1,1 млн яєць та 12 тис. тонн масла вершкового.
Як повідомляв УНН, гречка в Україні дешевшає четвертий місяць поспіль.
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