Украинцы завоевали три победы на легкоатлетическом турнире в Эстонии

Дистанция 60 метров с барьерами в Тарту осталась за украинцем. Сергей Копанайко в соревнованиях среди мужчин был вне конкуренции и выиграл с результатом 7,91 секунды. Анна Чубковцова в соревнованиях среди женщин победила с результатом 8,45 с. Многоборка Алина Шух здесь была пятой (8,94 с).

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Стоит отметить, что для А.Шух это была едва ли не единственная дисциплина, в которой она участвовала. Мировая рекордсменка U20 в помещении по пятиборью победила в прыжках в длину. Лучшей для нее стала заключительная попытка, в которой она приземлилась на отметке 6,10 м.

Добавим, что Мария Мокрова финишировала второй в беге на 60 м (7,54 с), двумя десятыми уступив эстонке Ксении Балте.