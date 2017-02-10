Украинцы завоевали три победы на легкоатлетическом турнире в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Эстонский город Тарту принимал международный легкоатлетический турнир "5th Martin Kutman Memorial", который стал достаточно успешным для украинских спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Дистанция 60 метров с барьерами в Тарту осталась за украинцем. Сергей Копанайко в соревнованиях среди мужчин был вне конкуренции и выиграл с результатом 7,91 секунды. Анна Чубковцова в соревнованиях среди женщин победила с результатом 8,45 с. Многоборка Алина Шух здесь была пятой (8,94 с).
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Стоит отметить, что для А.Шух это была едва ли не единственная дисциплина, в которой она участвовала. Мировая рекордсменка U20 в помещении по пятиборью победила в прыжках в длину. Лучшей для нее стала заключительная попытка, в которой она приземлилась на отметке 6,10 м.
Добавим, что Мария Мокрова финишировала второй в беге на 60 м (7,54 с), двумя десятыми уступив эстонке Ксении Балте.