Українці завоювали три перемоги на легкоатлетичному турнірі в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Естонське місто Тарту приймав міжнародний легкоатлетичний турнір "5th Martin Kutman Memorial", який став достатньо успішнім для українських спортсменів, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.
Дистанція 60 метрів з бар’єрами у Тарту залишилася за українцями. Сергій Копанайко у змаганнях серед чоловіків був поза конкуренцією і виграв з результатом 7,91 секунди. Ганна Чубковцова у змаганнях серед жінок перемогла з результатом 8,45 с. Багатоборка Аліна Шух тут була п’ятою (8,94 с).
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Варто зазначити, що для А.Шух це була не єдина дисципліна, у якій вона брала участь. Світова рекордсменка U20 у приміщенні з п’ятиборства перемогла зі стрибків у довжину. Найкращою для неї стала заключна спроба, у якій вона приземлилася на позначці 6,10 м.
Додамо, що Марія Мокрова фінішувала другою з бігу на 60 м (7,54 с), двома десятими поступившись естонці Ксенії Балті.