Украинцы завоевали ряд медалей на ЧЕ по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сборная Украины получила 14 медалей в рамках чемпионата Европы по пауэрлифтингу (классический жим лежа), который состоялся в Люксембурге, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Первыми за медали континентального первенства на помосте соревновались ветераны, которые получили 3 награды: 2 “золотые” и 1 “бронзовую”. Золотые награды получили Анна Кадацкая (в.к. до 63 кг, результат: 92,5 кг) и Александр Чернышев (в.к. до 66 кг, результат: 142,5кг). “Бронзу” получила Татьяна Шавидзе (в.к. до 72 кг, результат: 70 кг).
Следующими свою победу доказывали девушки, которые в итоге получили 4 медали: 2 “золотые”, 1 “серебряную” и 1 “бронзовую”.
Чемпионками Европы 2019 года стали Леоненко Кристина (в.к. до 43 кг, результат 65,5 кг) и Череменко Наталья (в.к. до 47 кг, результат: 73,5 кг). “Серебро” завоевала Параскевич Екатерина (в.к. до 84 кг, результат: 80 кг), а “бронзу” — Шаталова Елена (в.к. 57 кг, результат: 60 кг). Сборная команда Украины среди девушек в итоге заняла второе место в командном зачете, а Череменко Наталья стала третьей в абсолютном первенстве.
Третьего дня за свои титулы соревновались юниоры. Здесь сборная имеет 1 “золото” и 2 “серебра”.
Чемпионкой Европы среди юниорок стала Анна Рыкун (в.к. до 57 кг, результат: 107,5 кг и вторая ступенька в абсолютном зачете). Серебряными призерами стали Дыченко Ирина (в.к. до 52 кг, результат: 87,5 кг) и Щавинская Татьяна (в.к. до 52 кг, результат 100 кг).
Отметим, что среди мужчин было добыто 4 золотые медали. Здесь наградами отметились Быстро Денис (в.к. до 66 кг, результат 170 кг) и Чупринку Иван (в.к. до 74 кг, результат: 207, 5 кг). А в заключительный день чемпионата Европы по классическому жиму лежа украинская спортсмены отличились еще двумя золотыми наградами. Владимир Цатурян (в.к. до 83 кг, результат 210 кг) и Пархоменко Сергей (в.к. до 93 кг, результат 225,5 кг и обновленный рекорд Европы).
Добавим также, в командном зачете мужская сборная команда Украины заняла первое место, а Чупринку Иван стал абсолютным чемпионом Европы.