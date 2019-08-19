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Українці завоювали низку медалей на ЧЄ з пауерліфтингу

Українці завоювали низку медалей на ЧЄ з пауерліфтингу

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Збірна України здобула 14 медалей в рамках чемпіонату Європи з пауерліфтингу (класичний жим лежачи), який відбувся в Люксембурзі, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Першими за медалі континентальної першості на помості змагались ветерани, які здобули 3 нагороди: 2 “золоті” та 1 “бронзову”. Золоті нагороди здобули Ганна Кадацька (в.к. до 63 кг, результат: 92,5 кг) та Олександр Чернишов (в.к. до 66 кг, результат: 142,5кг). “Бронзу” здобула Тетяна Шавідзе (в.к. до 72 кг, результат: 70 кг).

Наступними свою звитягу доводили дівчата, які у підсумку здобули 4 медалі: 2 “золоті”, 1 “срібну” та 1 “бронзову”.

Чемпіонками Європи 2019 стали Лєонєнко Христина (в.к. до 43 кг, результат 65,5 кг) та Череменко Наталія (в.к. до 47 кг, результат: 73,5 кг). “Срібло” виборола Параскевич Катерина (в.к. до 84 кг, результат: 80 кг), а “бронзу” — Шаталова Олена (в.к. 57 кг, результат: 60 кг). Збірна команда України серед дівчат у підсумку посіла другу сходинку у командному заліку, а Череменко Наталія стала третьою в абсолютній першості.

Третього дня за свої титули змагались юніори. Тут збірна має 1 “золото” та 2 “срібла”.

Чемпіонкою Європи серед юніорок стала Анна Рикун (в.к. до 57 кг, результат: 107,5 кг та друга сходинка в абсолютному заліку). Срібними призерками стали Диченко Ірина (в.к. до 52 кг, результат: 87,5 кг) та Щавінська Тетяна (в.к. до 52 кг, результат: 100 кг)

Відзначимо, що серед чоловіків було здобуто 4 золоті медалі. Тут нагородами відзначились Швидко Денис (в.к. до 66 кг, результат: 170 кг) та Чупринко Іван (в.к. до 74 кг, результат: 207, 5 кг). А в заключний день чемпіонату Європи з класичного жиму лежачи українські спортсмени відзначились ще двома золотими нагородами. Володимир Цатурян (в.к. до 83 кг, результат: 210 кг) та Пархоменко Сергій (в.к. до 93 кг, результат 225,5 кг та оновлений рекорд Європи).

Додамо також, у командному заліку чоловіча збірна команда України посіла перше місце, а Чупринко Іван став абсолютним чемпіоном Європи.

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