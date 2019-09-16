Украинцы закрепились в лидерах ЧМ по плаванию среди паралимпийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За день до завершения соревнований паралимпийского чемпионата мира по плаванию Украина второй день подряд лидирует в соревнованиях, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Уже пятое “золото” этого чемпионата взял Максим Крипак (класс S10 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) на дистанции 100 м на спине и еще одно “золото” с рекордом мира украинской национальной паралимпийской сборной команды — в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем. Победители эстафеты Марина Поддубная, Кирилл Гаращенко, Анна Стеценко и Ярослав Денисенко с рекордным результатом — 3:51,85 мин.
Серебряные награды в Гриненко Богдана на дистанции 100 м вольным стилем (класс — S7 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и Семененко Ярослава на дистанции 50 м на спине (S5 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).
Свою первую награду на этом чемпионате завоевал дебютант чемпионата Крайник Василий (на дистанции 200 м комплексным плаванием, класс — спортсмены с нарушением умственного и физического развития) и она — “бронзовая”. Бронзовые медали также у его коллег “по цеху”, которые также впервые на чемпионате мира: в Вирченко Алексея, Трусова Андрея и Остапченко Дениса.
Отметим, общий доработок команды Украины составляет 48 медалей, среди которых — 16 “золотых”, 18 “серебряных” и 14 “бронзовых”.
Кроме того следует добавить, сегодня на ЧМ, в котором принимают участие около 600 спортсменов из 60 страна, состоится заключительный день соревнований.