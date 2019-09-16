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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 70998 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113094 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104897 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111719 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120315 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148646 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148944 просмотра

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Украинцы закрепились в лидерах ЧМ по плаванию среди паралимпийцев

Украинцы закрепились в лидерах ЧМ по плаванию среди паралимпийцев

Киев  •  УНН

 • 20813 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. За день до завершения соревнований паралимпийского чемпионата мира по плаванию Украина второй день подряд лидирует в соревнованиях, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.

Уже пятое “золото” этого чемпионата взял Максим Крипак (класс S10 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) на дистанции 100 м на спине и еще одно “золото” с рекордом мира украинской национальной паралимпийской сборной команды — в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем. Победители эстафеты Марина Поддубная, Кирилл Гаращенко, Анна Стеценко и Ярослав Денисенко с рекордным результатом — 3:51,85 мин.

Серебряные награды в Гриненко Богдана на дистанции 100 м вольным стилем (класс — S7 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и Семененко Ярослава на дистанции 50 м на спине (S5 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Свою первую награду на этом чемпионате завоевал дебютант чемпионата Крайник Василий (на дистанции 200 м комплексным плаванием, класс — спортсмены с нарушением умственного и физического развития) и она — “бронзовая”. Бронзовые медали также у его коллег “по цеху”, которые также впервые на чемпионате мира: в Вирченко Алексея, Трусова Андрея и Остапченко Дениса.

Отметим, общий доработок команды Украины составляет 48 медалей, среди которых — 16 “золотых”, 18 “серебряных” и 14 “бронзовых”.

Кроме того следует добавить, сегодня на ЧМ, в котором принимают участие около 600 спортсменов из 60 страна, состоится заключительный день соревнований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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