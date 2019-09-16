Українці закріпилися в лідерах ЧС з плавання серед паралімпійців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. За день до завершення змагань паралімпійського чемпіонату світу з плавання Україна другий день поспіль лідирує у змаганнях, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Вже п’яте “золото” цього чемпіонату взяв Максим Крипак (клас S10 — спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату) на дистанції 100 м на спині та ще одне “золото” з рекордом світу української національної паралімпійської збірної команди — в змішаній естафеті 4×100 м вільним стилем. Переможці естафети: Марина Піддубна, Кирило Гаращенко, Анна Стеценко та Ярослав Денисенко з рекордним результатом — 3:51,85 хв.
Срібні нагороди в Гриненка Богдана на дистанції 100 м вільним стилем (клас — S7 — спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату) та Семененка Ярослава на дистанції 50 м на спині (S5 — спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату).
Свою першу нагороду на цьому чемпіонаті виборов дебютант чемпіонату Крайник Василь (на дистанції 200 м комплексним плаванням, клас — спортсмени з порушенням розумового і фізичного розвитку) і вона — “бронзова”. Бронзові медалі також у його колег “по цеху”, які також уперше на чемпіонаті світу: у Вірченка Олексія, Трусова Андрія та Остапченка Дениса.
Зазначимо, загальний доробок команди України складає: 48 медалей, серед яких — 16 “золотих”, 18 “срібних” та 14 “бронзових”.
Крім того варто додати, сьогодні на ЧС, в якому беруть участь близько 600 спортсменів з 60 країна, відбудеться заключний день змагань.