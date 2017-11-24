Украинцы отдают предпочтение натуральному кофе

"С сентября 2016 по август 2017 года в структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает сегмент натуральной (молотый и в зернах) кофе, который имеет 35% доли в натуральном и 24% в денежном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на долю растворимого кофе приходится 26% в натуральном и 54% в денежном выражении. Кофе-миксы "занимают" 33% в натуральном и 18% в денежном выражении.

При этом, кофейные смеси - 4% в натуральном и 2% в денежном выражении, - демонстрируют негативную динамику продаж (на 12% в натуральном и на 10% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом). На них снижается спрос.

Напомним, украинцы выпивают по сотне чашек кофе в год не дома.

А по мнению ученых, люди, которые регулярно пьют кофе имеют "чистые" артерии.

Добавим, что 28 различных кофейных напитков предлагает своим клиентам сеть АЗС и кафе WOG. В течение года компания продает Украинские больше 20 млн чашек кофе.