Українці віддають перевагу натуральній каві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Натуральна кава займає найбільшу частку у структурі продажів ( 35%) різних категорій вказаного напою. Про це свідчать дані рітейл-аудиту Nielsen, передає УНН.
“З вересня 2016 року по серпень 2017-го в структурі продажів категорії кави найбільшу частку займає сегмент натуральної (мелена і в зернах) кави, який має 35% частки в натуральному і 24% в грошовому вираженні”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на частку розчинної кави припадає 26% в натуральному і 54% в грошовому вираженні. Кава-мікси “займають” 33% в натуральному і 18% в грошовому вираженні.
При цьому, кавові суміші — 4% в натуральному і 2% в грошовому вираженні, — демонструють негативну динаміку продажів (на 12% в натуральному і на 10% в грошовому вираженні в порівнянні з минулим роком). На них знижується попит.
Нагадаємо, українці випивають по сотні чашок кави в рік не вдома.
А на думку вчених, люди, які регулярно п’ють каву мають “чисті” артерії.
Додамо, що 28 різних кавових напоїв пропонує своїм клієнтам мережа АЗС та кафе WOG. Протягом року компанія продає українцям більше 20 млн горняток кави.