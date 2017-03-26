Украинцы завоевали три награды на международных турнирах по стрельбе

На 33-м, ежегодном международном турнире "ISAS", который проходит в Дортмунде, Полина Конаревой в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПП-2), показала лучший результат в финале (результат квалификации - 374 очка).

Также на международных соревнованиях во Вроцлаве, проводимых исключительно из скорострельного пистолета среди мужчин и юношей (упражнение МП-8) Ворона Денис стал серебряным призером (результат квалификации - 565, финал - 23), а Коростылев Павел - "бронзовым" (результат квалификации - 575, финал - 19).

Как сообщал УНН, Винницы Алексей Денисюк установил два мировых рекорда на Кубке мира по пулевой стрельбе в ОАЭ.