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Українці вибороли три нагороди на міжнародних турнірах зі стрільби

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські стрілки успішно виступили на престижних міжнародних турнірах в Дортмунді та Вроцлаві, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію стрільби України.

На 33-му, щорічному міжнародному турнірі "ISAS", що проходить у Дортмунді, Поліна Конарєва у стрільбі із пневматичного пістолета (вправа ПП-2), показавши кращий результат у фіналі (результат кваліфікації - 374 очки).

Також на міжнародних змаганнях у Вроцлаві, які проводяться виключно зі швидкострільного пістолету серед чоловіків та юнаків (вправа МП-8) Ворона Денис став срібним призером (результат кваліфікації - 565, фінал - 23), а Коростильов Павло – "бронзовим" (результат кваліфікації - 575, фінал - 19).

Як повідомляв УНН, вінничанин Олексій Денисюк встановив два світових рекорди на Кубку світу з кульової стрільби в ОАЕ.

Українські Національні Новини

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