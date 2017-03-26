Українці вибороли три нагороди на міжнародних турнірах зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські стрілки успішно виступили на престижних міжнародних турнірах в Дортмунді та Вроцлаві, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію стрільби України.
На 33-му, щорічному міжнародному турнірі "ISAS", що проходить у Дортмунді, Поліна Конарєва у стрільбі із пневматичного пістолета (вправа ПП-2), показавши кращий результат у фіналі (результат кваліфікації - 374 очки).
Також на міжнародних змаганнях у Вроцлаві, які проводяться виключно зі швидкострільного пістолету серед чоловіків та юнаків (вправа МП-8) Ворона Денис став срібним призером (результат кваліфікації - 565, фінал - 23), а Коростильов Павло – "бронзовим" (результат кваліфікації - 575, фінал - 19).
Як повідомляв УНН, вінничанин Олексій Денисюк встановив два світових рекорди на Кубку світу з кульової стрільби в ОАЕ.