Украинцы в НБА: победы клубов Михайлюка и Леня

“Детройт Пистонс” воспитанника “Черкасских обезьян” Михайлюка уверенно обыграли “Сакраменто Кингз” — 127:106.

Михайлюк в очередной вышел в стартовой пятерке за “Детройт” и провел на паркете 29 минут, за которые набрал 13 баллов (1/1 двухочковые, 2/3 трехочковые, 5/5 штрафные), 3 подбора, 3 фола. Кроме того, после долгого пребывания в лазарете клуба вернулся на паркет баскетболист “Пистонс” Реджи Джексон, который вместе с Деррик Роуз стали самыми результативными в составе победителей — по 22 очка.

“Атланта Хокс” Алексея Леня в гостях взяла верх над одним из топовых клубов Западной конференции — “Лос-Анджелес Клипперс” (102:95) несмотря на то, что в конце первой половины “ястребы” проигрывали 20 очков.

Лень начал игру со скамейки запасных и за 19 минут на паркете получил 7 очков (3/4 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1/2 штрафных), 7 подборов, 1 перехват, 4 фола.

Примечательно, что предыдущие три противостояния Лень пропускал из-за проблем со спиной.