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Українці в НБА: перемоги клубів Михайлюка та Леня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Гравці збірної України з баскетболу Олексій Лень та Святослав Михайлюк відіграли чергові поєдинки в НБА, передає УНН.

Українці в НБА: перемоги клубів Михайлюка та Леня

“Детройт Пістонс” вихованця “Черкаських Мавп” Михайлюка впевнено обіграли “Сакраменто Кінгс” — 127:106.

Михайлюк в чергове вийшов у стартовій п’ятірці за “Детройт” та провів на паркеті 29 хвилин, за які набрав 13 балів (1/1 двоочкові, 2/3 триочкові, 5/5 штрафні), 3 підбирання, 3 фоли. Крім того, після довгого перебування у лазареті клубу повернувся на паркет баскетболіст “Пістонс” Реджи Джексон, який разом із Дерріком Роузом стали найрезультативнішими у складі переможців — по 22 очки.

“Атланта Хокс” Олексія Леня в гостях взяла верх над одним із топових клубів Західної конференції — “Лос-Анджелес Кліпперс” (102:95) попри те, що наприкінці першої половини “яструби” програвали 20 очок.

Лень розпочав гру з лавки запасних та за 19 хвилин на паркеті здобув 7 очок (3/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафних), 7 підбирань, 1 перехоплення, 4 фоли.

Примітно, що попередні три протистояння Лень пропускав через проблеми зі спиною.

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