Украинцы в Лондоне объявили месячный протест из-за российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинская диаспора в Лондоне объявила 30-дневную акцию-протест в ответ на российскую агрессию в Азовском море с требованием освободить украинских моряков, захваченных вместе с тремя судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива. Об этом сообщила в Facebook советник заместителя главы Администрации Президента Алена Вербицкая, передает УНН.
"Украинская диаспора и их друзья в Лондоне проводят 30 дневную акцию-протест в ответ на агрессивные действия России в Азовском море с требованием освободить наших военнопленных военнослужащих Военно-морских сил", - отметила она.
"До окончания военного положения в Украине в Лондоне будет проходить акция протеста. "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами!". Именно с такими словами к европейскому обществу и к властям Великобритании обратились организаторы акции-протеста", - сообщила Вербицкая.
Акция проходит возле офиса премьер-министра Великобритании. По ее словам, 2 декабря был шестой день акции.
Напомним, в российском Волгограде в воскресенье шестеро активистов провели одиночные пикеты в поддержку Украины, аналогичные акции прошли также в Санкт-Петербурге.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.