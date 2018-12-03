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Украинцы в Лондоне объявили месячный протест из-за российской агрессии

Украинцы в Лондоне объявили месячный протест из-за российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 16873 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинская диаспора в Лондоне объявила 30-дневную акцию-протест в ответ на российскую агрессию в Азовском море с требованием освободить украинских моряков, захваченных вместе с тремя судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива. Об этом сообщила в Facebook советник заместителя главы Администрации Президента Алена Вербицкая, передает УНН.

"Украинская диаспора и их друзья в Лондоне проводят 30 дневную акцию-протест в ответ на агрессивные действия России в Азовском море с требованием освободить наших военнопленных военнослужащих Военно-морских сил", - отметила она.

"До окончания военного положения в Украине в Лондоне будет проходить акция протеста. "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами!". Именно с такими словами к европейскому обществу и к властям Великобритании обратились организаторы акции-протеста", - сообщила Вербицкая.

Акция проходит возле офиса премьер-министра Великобритании. По ее словам, 2 декабря был шестой день акции.

Напомним, в российском Волгограде в воскресенье шестеро активистов провели одиночные пикеты в поддержку Украины, аналогичные акции прошли также в Санкт-Петербурге.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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