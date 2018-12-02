У Волгограді пройшли одиночні пікети на підтримку українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Волгограді у неділю шестеро активістів провели одиночні пікети на підтримку України. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та публікацію видання “Кавказский узел” (КУ).
Як зазначають місцеві журналісти, пікети проходили в районі міського Центрального ринку з 14 до 16 години.
Активісти стояли з плакатами “Путіне, дай спокій Україні!”, “А на війну гроші є?”, “Війна з Україною — безумство нашої влади”, “Лікаря в Кремль!” та іншими.
“Одна з учасниць після конфлікту з перехожою вирішила написати заяву в поліцію і була доставлена до відділення разом з двома активістами”, — зазначає видання “КУ”.
Галина Тихенко стояла з плакатом “Пірати Азовського моря! Звільніть українських моряків!”. За словами Тихенко, на неї напала перехожа і порвала плакат. При цьому, згідно заяви активістки, нападниця пошкодила її слуховий апарат. Поки Тихенко утримувала жінку, активісти викликали поліцію, передає кореспондент видання.
Жінка, яка вступила в конфлікт із Тихенко, заявила кореспонденту “КУ”, що її обурив плакат активістки. Вона стверджує, що активісти напали на неї самі. Правоохоронці опитали учасниць конфлікту. Тихенко ще двоє активістів були доставлені до відділу поліції Центрального району.
Нагадуємо, у Петербурзі пройшли пікети проти російської агресії.