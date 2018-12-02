В Волгограде прошли одиночные пикеты в поддержку украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Волгограде в воскресенье шестеро активистов провели одиночные пикеты в поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ и публикацию издания “Кавказский узел” (КУ).
Как отмечают местные журналисты, пикеты проходили в районе городского Центрального рынка с 14 до 16 часов.
Активисты стояли с плакатами “Путин, оставь в покое Украину!”, “А на войне деньги есть?”, “Война с Украиной — безумие нашей власти”, “Доктора в Кремль!” и другими.
“Одна из участниц после конфликта с прохожим решила написать заявление в полицию и была доставлен в отделение вместе с двумя активистами”, — отмечает издание “КУ”.
Галина Тихенко стояла с плакатом “Пираты Азовского моря! Освободите украинских моряков!”. По словам Тихенко, на нее напала прохожая и порвала плакат. При этом, согласно заявлению активистки, нападающая повредила ее слуховой аппарат. Пока Тихенко удерживала женщину, активисты вызвали полицию, передает корреспондент издания.
Женщина, которая вступила в конфликт с Тихенко, заявила корреспонденту “КУ”, которую возмутил плакат активистки. Она утверждает, что активисты напали на нее сами. Правоохранители опросили участников конфликта. Тихенко еще двое активистов были доставлены в отдел полиции Центрального района.
Напоминаем, в Петербурге прошли пикеты против российской агрессии.