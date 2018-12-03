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Українці у Лондоні оголосили місячний протест через російську агресію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Українська діаспора у Лондоні оголосили 30-денну акцію-протест у відповідь на російську агресію в Азовському морі з вимогою звільнити українських моряків, захоплених разом із трьома суднами ВМС ЗСУ у районі Керченської протоки. Про це повідомила у Facebook радник заступника голови Адміністрації Президента Альона Вербицька, передає УНН.

Українці у Лондоні оголосили місячний протест через російську агресію

"Українська діаспора та їхні друзі в Лондоні проводять 30 денну акцію-протест у відповідь на агресивні дії Росії в Азовському морі з вимогою звільнити наших військовополонених військовослужбовців Військово-морських сил", - зазначила вона.

"До закінчення воєнного стану в Україні в Лондоні триватиме акція протесту. "Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами!". Саме з такими словами до європейського суспільства та до влади Великобританії звернулися організатори акції-протесту", - повідомила Вербицька.

Акція проходить біля офісу прем'єр-міністра Великої Британії. З її слів, 2 грудня був шостий день акції.

Нагадаємо, у російському Волгограді у неділю шестеро активістів провели одиночні пікети на підтримку України, аналогічні акції пройшли також у Санкт-Петербурзі.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня. 

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