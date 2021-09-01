Украинцы торжествовали на шахматном фестивале в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские гроссмейстеры Антон Коробов и Виталий Бернадский поделили 1-2 места на международном турнире “Skalica Masters 2021”, который состоялся в рамках шахматного фестиваля в словацком городе Скалица, передает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы” в Facebook.
Детали
Наши шахматисты набрали по 6 очков, по дополнительному коэффициенту первым стал Коробов. Бронзовая медаль досталась индийцу Мендонка Леон Люка (5,5).
Примечательно, что турнир проводился по круговой системе с участием десяти участников из Украины, Индии, Чехии, Армении, России и Словакии.
Кроме того отметим, что Бернадский выиграл фестивальный рапид-турнир “Skalica Chess Rapid” (швейцарка, 7 туров, 37 участников).
Напомним
Украинец стал триумфатором международного шахматного турнира в Польше.